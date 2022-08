“Molto contento a livello personale | ma non del risultato”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 15 agosto 2022) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 15/08/2022 alle 00:24 est Il portiere dell’Almería ha esordito nella Liga Santander all’età di 32 anni con grandi parate Il portiere ha spiegato che il suo scontro con Kroos è stato fortuito e che non ha nessun fastidio al ginocchio Lo spagnolo Fernando Martínez, portiere dell’Almería, ha esordito nella Liga Santander all’età di 32 anni e ha fatto grandi parate per le quali era “”, ma “non del”. da quando la sua squadra ha finito per cadere sconfitta 1-2 contro il Real Madrid. “Sapevo di avere un’opportunità, era il mio debutto in prima divisione con tutto l’entusiasmo del mondo. Sonoma non ...