Liverpool in difficoltà: secondo passo falso in Premier League, testata di Nunez | VIDEO (Di lunedì 15 agosto 2022) Non decolla la stagione del Liverpool. Inizio negativo in Premier League della squadra di Klopp, le prospettive non sono sicuramente delle migliori considerando la forza degli avversari. I Reds sono scesi in campo nella partita contro il Crystal Palace, la gara è stata condizionata anche dall'espulsione di Nunez a causa di una testata su provocazione dell'avversario. Il Crystal Palace parte fortissimo e la gara si sblocca al 32? con Zaha. Al 57? l'attaccante ex Benfica perde la testa e lascia il Liverpool in 10. Si registra comunque il forcing dei padroni di casa che si conclude con il gol di Luis Diaz al 61?. La partita finisce 1-1, secondo pareggio consecutivo del Liverpool e inizio di una mini-crisi.

