LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: tra poco si riparte dopo una mattinata positiva (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15.31 In programma nel pomeriggio anche semifinali e finali della Sprint femminile, dove non vi saranno atlete azzurre. Le singole gare delle semifinali saranno intervallate con la gara a tempo dell’omnium, prima femminile e poi maschile. Seguirà poi l’eventuale sfida decisiva per stabilire le finaliste della Sprint, prima di vedere assegnate le medaglie nel Time Trial (sarà presente Matteo Bianchi). 15.28 Siamo reduci da una sessione mattutina positiva per gli azzurri: record italiano nel Time Trial 1 km per Matteo Bianchi, buon inizio nell’omnium per Rachele Barbieri nel femminile e Simone Consonni nel maschile. 15.25 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di Ciclismo e tifosi azzurri, ben ritrovati! dopo poco più di un’ora di pausa ci apprestiamo a vivere le ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.31 In programma nel pomeriggio anche semifinali e finali della Sprint femminile, dove non vi saranno atlete azzurre. Le singole gare delle semifinali saranno intervallate con la gara a tempo dell’omnium, prima femminile e poi maschile. Seguirà poi l’eventuale sfida decisiva per stabilire le finaliste della Sprint, prima di vedere assegnate le medaglie nel Time Trial (sarà presente Matteo Bianchi). 15.28 Siamo reduci da una sessione mattutinaper gli azzurri: record italiano nel Time Trial 1 km per Matteo Bianchi, buon inizio nell’omnium per Rachele Barbieri nel femminile e Simone Consonni nel maschile. 15.25 Amiche e amici di OA Sport, appassionati die tifosi azzurri, ben ritrovati!più di un’ora di pausa ci apprestiamo a vivere le ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: record italiano per Bianchi nel Time Trial! Bene Barbieri nell’omni… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: parte bene Simone Consonni si prosegue con le batterie - #Ciclismo… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA - Nuotomania : DA OASPORT - #Atletica #Ciclismo #LiveSport #Nuoto #Nuotoartistico LIVE Europei 2022, liveblog 15 agosto in DIRETTA… - RSIsport : ?????? European Championships da Monaco 15h30 Arrampicata, Ciclismo su pista, Atletica A seguire ????????? Nuoto, Europe… -