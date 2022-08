AEW: Gli Young Bucks stuzzicano i fan nell’ultimo BTE sul ritorno di Kenny Omega (Di lunedì 15 agosto 2022) Mercoledì prenderà il via il torneo per decretare i primi campioni Trios in All Elite Wrestling. Nel primo turno la Faccion Ingobernable (Rush, Andrade e Dragon Lee) avrà a che fare con gli Young Bucks e un partner a scelta. Nell’ultima puntata di Being The Elite, i fratelli Jackson hanno stuzzicato i fan facendo intendere che il loro partner mancante sarà Kenny Omega. L’ultima puntata di BTE Leggi su zonawrestling (Di lunedì 15 agosto 2022) Mercoledì prenderà il via il torneo per decretare i primi campioni Trios in All Elite Wrestling. Nel primo turno la Faccion Ingobernable (Rush, Andrade e Dragon Lee) avrà a che fare con glie un partner a scelta. Nell’ultima puntata di Being The Elite, i fratelli Jackson hanno stuzzicato i fan facendo intendere che il loro partner mancante sarà. L’ultima puntata di BTE

Zona_Wrestling : AEW: Gli Young Bucks stuzzicano i fan nell’ultimo BTE sul ritorno di Kenny Omega - IsolaWrestling : AJ STYLES RISPONDE IN MODO EPICO A UN FAN CHE GLI CHIEDE DI ESSERE IL PARTNER DI YOUNG BUCKS NEL TORNEO AEW TRIOS - Zona_Wrestling : AJ Styles epico ad un fan: 'Perché gli Young Bucks non vengono in WWE?' - zazoomblog : AEW: Quake by the Lake aiuta gli ascolti di Dynamite - #Quake #aiuta #ascolti #Dynamite - Zona_Wrestling : AEW: Quake by the Lake aiuta gli ascolti di Dynamite -