?? – Si blocca per Francis Amuzu (Anderlecht) a Nizza (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-13 09:14:00 Vi segnaliamo l’ultima notizia arrivata in redazione da Parigi, più precisamente dal quotidiano parigino L’Équipe: Con Francis Amuzu (22), Lucien Favre, l’allenatore del Nizza, credeva di avere la sua prima recluta offensiva dell’estate. Ma l’esterno belga non è più così sicuro di lasciare l’Anderlecht. Il club di Bruxelles pensava di vendere il terzino sinistro Sergio Gomez per 13 M€: dal Manchester City, finalmente, otterrà 15 M€ più 5 M€ di bonus facilmente accessibili e una percentuale sulla rivendita. Questo accordo rende meno necessaria la cessione di Amuzu, soprattutto con l’avvicinarsi dello spareggio di Europa League Conference che l’Anderlecht dovrà giocare contro lo Young Boys Bern. Mentre il Nizza ha ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-13 09:14:00 Vi segnaliamo l’ultima notizia arrivata in redazione da Parigi, più precisamente dal quotidiano parigino L’Équipe: Con(22), Lucien Favre, l’allenatore del, credeva di avere la sua prima recluta offensiva dell’estate. Ma l’esterno belga non è più così sicuro di lasciare l’. Il club di Bruxelles pensava di vendere il terzino sinistro Sergio Gomez per 13 M€: dal Manchester City, finalmente, otterrà 15 M€ più 5 M€ di bonus facilmente accessibili e una percentuale sulla rivendita. Questo accordo rende meno necessaria la cessione di, soprattutto con l’avvicinarsi dello spareggio di Europa League Conference che l’dovrà giocare contro lo Young Boys Bern. Mentre ilha ...

carlogubi : Un episodio documentato da #OHCHR: esercito ucraino blocca strade e mina il terreno attorno ad una residenza per an… - Rosalba_Falzone : @todorov_denis @CarloCalenda Lui non risponde, blocca, lui si sente un caiser e mezzo, lui non è in grado di fare i… - vitpz : @matteosalvinimi @scristicchi Per esempio chi salva la gente in mare l’amore l’ha dato…Chi li blocca sotto il sole… - Ales9111 : @PiaggioGarelli @Mandrak84170483 @Coach4y @grasderost @ChampagneSoci13 @iosonotia @GianniRosa0 @MatteoRedaelli8… - The_Gryphon75 : @OrazioCioffi @pisto_gol @DAZN_IT @SerieA @OrazioCioffi e non si blocca mai. Trasmissione mondiale. DAZN in 4 anni… -