Serie A, tutti gli errori arbitrali e del Var (Di domenica 14 agosto 2022) Non è un lavoro semplice, anche se il Var ha aiutato a ridurre in maniera importante gli errori di campo. Che restano, così come restano le interpretazioni destinate a dividere e a far discutere, materia sulla quale la tecnologia cercherà di non entrare perché chiamata all'intervento solo in caso di errori e omissioni oggettive. Ecco l'elenco degli errori arbitrali (e del Var) della stagione 2022-2023 con un'avvertenza: si cercherà di limitarsi solo agli episodi in cui, in maniera acclamata, non è stato rispetto il protocollo Var, non si è intervenuti per correggere un chiaro ed evidente sbaglio o si è intervenuti a sproposito mettendo in difficoltà il direttore di gara. Meno spazio agli eventi "border line", quella zona grigia in cui ogni parere è plausibile ma manca la controprova che si sia realmente deciso male. 1° ... Leggi su panorama (Di domenica 14 agosto 2022) Non è un lavoro semplice, anche se il Var ha aiutato a ridurre in maniera importante glidi campo. Che restano, così come restano le interpretazioni destinate a dividere e a far discutere, materia sulla quale la tecnologia cercherà di non entrare perché chiamata all'intervento solo in caso die omissioni oggettive. Ecco l'elenco degli(e del Var) della stagione 2022-2023 con un'avvertenza: si cercherà di limitarsi solo agli episodi in cui, in maniera acclamata, non è stato rispetto il protocollo Var, non si è intervenuti per correggere un chiaro ed evidente sbaglio o si è intervenuti a sproposito mettendo in difficoltà il direttore di gara. Meno spazio agli eventi "border line", quella zona grigia in cui ogni parere è plausibile ma manca la controprova che si sia realmente deciso male. 1° ...

