Polizia conferma, auto si è schiantata contro Capitol Hill (Di domenica 14 agosto 2022) La Polizia di Capitol Hill ha confermato che un uomo si è schiantato contro la cancellata del Congresso alle 4 di mattina di oggi ora locale (le 10 in Italia). "L'auto ha preso fuoco dopo lo schianto, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) Ladihato che un uomo si è schiantatola cancellata del Congresso alle 4 di mattina di oggi ora locale (le 10 in Italia). "L'ha preso fuoco dopo lo schianto, ...

TgLa7 : #Washington: Polizia conferma, auto si è schiantata contro Capitol Hill. 'L'uomo ha sparato in aria. Non aveva un obiettivo preciso' - 2034Cavecanem : RT @intuslegens: Sto viaggiando. In aereo niente mascherina. In treno m'impongono la FFP2, pena l'intervento della polizia che ti sbatte fu… - Bomba2H : RT @intuslegens: Sto viaggiando. In aereo niente mascherina. In treno m'impongono la FFP2, pena l'intervento della polizia che ti sbatte fu… - MLFranciolini : RT @TgLa7: #Washington: Polizia conferma, auto si è schiantata contro Capitol Hill. 'L'uomo ha sparato in aria. Non aveva un obiettivo prec… - ce_orla : RT @intuslegens: Sto viaggiando. In aereo niente mascherina. In treno m'impongono la FFP2, pena l'intervento della polizia che ti sbatte fu… -