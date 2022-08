Napoli | spari nei pressi di un circoletto | a terra 3 ogive deformate

(Di domenica 14 agosto 2022), 14 ago. (Adnkronos) -neidi unin via Ghisleri, a. Sul posto, intorno alle 21,30, i carabinieri della stazione Scampia. Le immediate indagini hanno permesso di accertare che poco prima alcune persone, ancora non identificate, avevano esploso diversi colpi di pistola: sul posto sono state trovate e sequestrate 3

DoctorDeathStar : RT @SkyTG24: Scampia, spari nei pressi di un circordo: trovate tre ogive - SkyTG24 : Scampia, spari nei pressi di un circordo: trovate tre ogive - mattinodinapoli : Spari in un circolo a Scampia, trovate tre ogive sul posto - anteprima24 : ** ##Napoli, spari nei pressi di un circolo a Scampia: indagano i carabinieri ** - mauromaurizmab : @stra_roma Sì...rientrò a Napoli e segnò pure ma poi purtroppo sparì. Sì rovinò il suo rapporto con Viola e a fin… -

... è di dare per sempre un giaciglio sicuro, posato, silenzioso ad un evento che fu farcito di, ... ma venivano anche da città come Genova, La Spezia,, Castellammare di Stabbia e poi Pavia, ...Basta risalire al 2006: allora un killer entrò nell'ospedale di Pollena Trocchia () uccidendo il dipendente di un'impresa privata. Risale al 1988, invece, una sparatoria tra un pregiudicato e ...Napoli, 14 ago. (Adnkronos) - Spari nei pressi di un circoletto in via Ghisleri, a Napoli. Sul posto, intorno alle 21,30, i carabinieri ...I Carabinieri della stazione Napoli-Scampia mentre percorrevano via Anna Maria Ortese hanno udito il tipico rumore di colpi d'arma da fuoco provenire da quelle parti. Le immediate indagini ...