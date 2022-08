Lazio-Bologna (2-1), Sarri: “È stata una partita di grande orgoglio” (Di domenica 14 agosto 2022) L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato al termine della vittoria allo Stadio Olimpico per due a uno contro il Bologna. Lazio-Bologna, Sarri: “Sono contentissimo” Il tecnico toscano ha parlato cosi della gara: “Non ero arrabbiato, ma sconsolato. Sembrava la classica partita in cui hai tutto gli episodi contrari. Era dura pensare di arrivare alla fine dal punto di vista fisico, sono soddisfatto perché siamo rimasti dentro alla partita e poi ne siamo venuti fuori. È stata una partita di grande orgoglio. Penso che Ciro abbia ragione, i ragazzi hanno fatto una partita di grande spessore morale, ora dobbiamo fare l’ultimo step, quello della ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 14 agosto 2022) L’allenatore della, Maurizio, ha parlato al termine della vittoria allo Stadio Olimpico per due a uno contro il: “Sono contentissimo” Il tecnico toscano ha parlato cosi della gara: “Non ero arrabbiato, ma sconsolato. Sembrava la classicain cui hai tutto gli episodi contrari. Era dura pensare di arrivare alla fine dal punto di vista fisico, sono soddisfatto perché siamo rimasti dentro allae poi ne siamo venuti fuori. Èunadi. Penso che Ciro abbia ragione, i ragazzi hanno fatto unadispessore morale, ora dobbiamo fare l’ultimo step, quello della ...

