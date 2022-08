Inter, ieri DigitalBits regolarmente sulle maglie: difficile il cambio in corsa (Di domenica 14 agosto 2022) L’Inter cerca di risolvere i problemi con DigitalBits. Nella vittoria all’ultimo respiro sul Lecce, l’Inter è scesa in campo con il main sponsor DigitalBits al centro delle maglie. Per la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, si fa più difficile l’ipotesi di un cambio in corsa, mentre non si fermano i tentativi per cercare di porre rimedio alla situazione. “Una scelta quasi obbligata nonostante l’insolvenza dell’azienda di criptovaluta che dovrebbe garantire 23 milioni l’anno. Al momento l’Inter tratta per recuperare almeno una parte dei soldi dovuti. difficile un nuovo sponsor a in corsa, nonostante alcuni colloqui con altre imprese, soprattutto del settore dell’economia digitale“. L'articolo ... Leggi su intermagazine (Di domenica 14 agosto 2022) L’cerca di risolvere i problemi con. Nella vittoria all’ultimo respiro sul Lecce, l’è scesa in campo con il main sponsoral centro delle. Per la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, si fa piùl’ipotesi di unin, mentre non si fermano i tentativi per cercare di porre rimedio alla situazione. “Una scelta quasi obbligata nonostante l’insolvenza dell’azienda di criptovaluta che dovrebbe garantire 23 milioni l’anno. Al momento l’tratta per recuperare almeno una parte dei soldi dovuti.un nuovo sponsor a in, nonostante alcuni colloqui con altre imprese, soprattutto del settore dell’economia digitale“. L'articolo ...

GiovanniCamell4 : @Libero_official Gollonzo di Dumfries al 95. Altrimenti ieri sera, contro un ottimo Lecce, ed il suo super portiere… - surfasport : ???? CR7 OFFERTO AD INTER & MILAN ?? Dopo aver perso 1 a 2 contro il #Brighton, ieri il #ManchesterUnited ha perso 4 a… - soynaoo : buongiorno, ieri l'Inter ha rubato? - Interistadoc10 : @FBiasin bisogna subito mettere pressione, lo scorso anno per stare in silenzio abbiamo visto tutti cosa ci hanno c… - orlandulloTW : @90ordnasselA No! Sicuramente il migliore della difesa ieri e grandissimo intervento su ceesay...giornalisti sporti… -