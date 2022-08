Incidente d'auto in provincia di Treviso, morti quattro ragazzi (Di domenica 14 agosto 2022) quattro ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, sono morti la scorsa notte a Godega Sant'Urbano, in provincia di Treviso. L'auto sulla quale viaggiavano, una Polo, ha sbandato ed è uscita fuori strada: la vettura si è capovolta e si è schiantata contro un grosso albero all'interno di un piccolo canale di scolo all'altezza di via Cordignano. I quattro giovani, che abitavano tutti in comuni del trevigiano, sarebbero morti all'istante. L'Incidente è avvenuto intorno alle 2,10 di notte: a dare l'allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dal forte botto. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e due ambulanze che però non hanno potuto fare altro che constatare i decessi. Gli agenti della polizia stradale stanno ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 14 agosto 2022), di età compresa tra i 18 e i 19 anni, sonola scorsa notte a Godega Sant'Urbano, indi. L'sulla quale viaggiavano, una Polo, ha sbandato ed è uscita fuori strada: la vettura si è capovolta e si è schiantata contro un grosso albero all'interno di un piccolo canale di scolo all'altezza di via Cordignano. Igiovani, che abitavano tutti in comuni del trevigiano, sarebberoall'istante. L'è avvenuto intorno alle 2,10 di notte: a dare l'allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dal forte botto. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e due ambulanze che però non hanno potuto fare altro che constatare i decessi. Gli agenti della polizia stradale stanno ...

RaiNews : Indagini in corso a Washington sull'incidente di questa notte - tribuna_treviso : +++ TRAGEDIA NELLA NOTTE +++ Un’auto con a bordo quattro ragazzi, tutti residenti in provincia di Treviso, è finita… - Agenzia_Ansa : ? morto a 83 anni a Los Angeles Roger E. Mosley a seguito di un incidente d'auto in California. Tutti lo ricordano… - SorryNs : RT @osamundR: ATTRICE MORTA IN INCIDENTE D'AUTO?? STAVA GIRANDO FILM SUL TRAFFICO SESSUALE - legenrehumain : RT @RaiNews: Indagini in corso a Washington sull'incidente di questa notte -