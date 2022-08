Il Rifugio Alberto Grassi | un fresco ristoro all’ombra del Pizzo Tre Signori

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 agosto 2022) Valtorta. Ilrappresenta un vero e proprio premio per un appassionato di trekking. La sua posizionedelTreimpedisce a chiunque di scorgerlo senza esserci concretamente avvicinati, regalando all’arrivo una vera e propria sensazione di gratitudine per coloro che si sono arrampicati sino a 1987 metri sul livello del mare. Posta nei pressi del Passo di Camisolo, nel territorio di Valtorta, la struttura rappresenta un vero e proprio punto d’incontro fra le provincie di Bergamo, Lecco e Sondrio offrendo l’opportunità di far un tuffo fra la natura e la storia. Costituito nel 1921 dai soci della Società Escursionisti Lecchesi (SEL) per onorare i caduti della Prima Guerra Mondiale, ilsorge in un’area abitata sin ...