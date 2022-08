Formula E, Seul gara-2: Mortara chiude al meglio la stagione, Vandoorne campione per la prima volta (Di domenica 14 agosto 2022) Edoardo Mortara ha vinto a Seul la gara-2 valida per il Mondiale di Formula E, ultima corsa dell’anno che ha assegnato per la prima volta il titolo a Stoffel Vandoorne. L’ex pilota di F1 festeggia con Mercedes in Corea del Sud, tracciato che per la prima volta ha accolto al famosa categoria elettrica riservata alle monoposto. Il portoghese Antonio Felix Da Costa (DS TECHEETAH) ha gestito la leadership al termine di un primo concitato passaggio davanti all’elvetico Edoardo Mortara (Venturi) ed al britannico Jake Dennis (Andretti). Quarto posto per il belga Stoffel Vandoorne (Mercedes), abile a precedere l’olandese Robin Frijns (Envision Racing). Mortara non ha perso occasione per ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Edoardoha vinto ala-2 valida per il Mondiale diE, ultima corsa dell’anno che ha assegnato per lail titolo a Stoffel. L’ex pilota di F1 festeggia con Mercedes in Corea del Sud, tracciato che per laha accolto al famosa categoria elettrica riservata alle monoposto. Il portoghese Antonio Felix Da Costa (DS TECHEETAH) ha gestito la leadership al termine di un primo concitato passaggio davanti all’elvetico Edoardo(Venturi) ed al britannico Jake Dennis (Andretti). Quarto posto per il belga Stoffel(Mercedes), abile a precedere l’olandese Robin Frijns (Envision Racing).non ha perso occasione per ...

