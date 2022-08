Come sopravvivere con stile all’estate | look maschili anti-caldo

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 14 agosto 2022) Con l’arrivo dell’estate, sono molte le persone che decidono di cambiare il proprioper contrastare ile le lunghe giornate di sole. Per tutti gli uomini che vogliono “darci un taglio”, ma con, Simone Forini e Arcangelo Petrillo, i Master di Barberino’s, consigliano 8da provare quest’estate: dal Buzz Cut, per chi preferisce i tagli corti, al Man Bun, per chi, invece, non vuole rinunciare alle lunghezze. Buzz Cut Il Buzz Cut è uno dei protagonisti dei2022: un taglio preciso e rigoroso realizzato a macchinetta, sia ai lati che sopra, e molto comodo da portare, soprattutto d’estate, perché richiede poca “manutenzione”. Cool e pratico, è adatto a tutte le età e può essere arricchito con una sfumatura a pelle ...