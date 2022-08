Ultime Notizie – Lecce-Inter | Enrico Mentana contro Dazn

(Di sabato 13 agosto 2022)durante. Il direttore del Tg La7 ‘dedica’ un post su Instagram alla piattaforma che trasmette in streaming il campionato di Serie A di calcio. “Dopo mezz’ora che guardomi oscura la partita e mi chiede di riabbonarmi, dopo avermi regolarmente spillato i soldi ogni mese., cordialmente: impara a rispettare i clienti”, scrive, tifoso dell’. Il direttore non è l’unico appassionato di calcio a lamentarsi sui social durante la prima giornata della Serie A. L’hashtag #è al top tra le tendenze di Twitter, spinto dai cinguettii di molti utenti che pubblicano screenshot per sostenere le proprie ...

Agenzia_Ansa : Meteo: weekend con ultime piogge, da martedì nuova ondata caldo. È la sesta dal 10 maggio. Da Ferragosto l'anticic… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 24.787 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Venerdì 12 agosto erano stati 26.693. Le v… - isabellarauti : ???? Sulla *Gazzetta Tricolore* leggi e condividi tutte le novità, le proposte e l'attività di @FratellidItalia L'ed… - junews24com : Galliani: «Icardi Monza? Siamo a posto. Per lo Scudetto mi auguro...» - - junews24com : Biasin stila la griglia di partenza della Serie A: «Loro i miei favoriti, la Juve...» - -

Il Sole 24 ORE

Solo la morte dell'indimenticabile divulgatore scientifico sopraggiunto in questeore ha messo fine ad un matrimonio durato 66 anni e dal quale sono nati i due figli Alberto e Christine. Addio ...Dalleparrebbe che il sindaco di Domodossola ritenga opportuno costruire l'ospedale unico ipotizzando la chiusura dell'ospedale Madonna del Popolo. Se così fosse, è bene ribadire che Omegna e ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 24.787 casi (-30,2% sulla settimana) e 129 morti A incastrarlo sono state le telecamere, le dichiarazioni dei testimoni e la passione per il pallone: mentre appiccava una sfilza di incendi, Giuseppe D’Urso, fermato ieri dai carabinieri, ...Cult of the Lamb è finalmente disponibile su PlayStation: fondate il vostro culto personale e predicate il verbo in una terra d'infedeli.