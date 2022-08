Traffico Roma del 13-08-2022 ore 18:30 (Di sabato 13 agosto 2022) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buon sabato pomeriggio in queste ore un incidente sulla Roma Fiumicino sta provocando difficoltà di circolazione a chi è diretto in aeroporto e procede verso Fiumicino l’incidente è prima del Bivio per l’autostrada verso Civitavecchia il Traffico le code iniziano da dopo il bivio con il rapporto in città maggiori spostamenti in centro ma senza particolari disagi per il Traffico possibili rallentamenti in tratti del Lungotevere in zona Gregorio VII prestare attenzione alla chiusura di via Innocenzo XI deviato il Traffico chiusura conseguenza di un dissesto dell’asfalto dagli di queste e di altre notizie li potete consultare nel sito Roma.luceverde.it per ora è tutta più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 agosto 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Buon sabato pomeriggio in queste ore un incidente sullaFiumicino sta provocando difficoltà di circolazione a chi è diretto in aeroporto e procede verso Fiumicino l’incidente è prima del Bivio per l’autostrada verso Civitavecchia ille code iniziano da dopo il bivio con il rapporto in città maggiori spostamenti in centro ma senza particolari disagi per ilpossibili rallentamenti in tratti del Lungotevere in zona Gregorio VII prestare attenzione alla chiusura di via Innocenzo XI deviato ilchiusura conseguenza di un dissesto dell’asfalto dagli di queste e di altre notizie li potete consultare nel sito.luceverde.it per ora è tutta più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - faunaticss : Sa 13 Agosto a #Modena la città non sarà (ancora?) deserta come in passato (la #Roma de #IlSorpasso) ma il traffico… - VAIstradeanas : 18:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 18:05 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - Andreacritico : trasporto pubblico gratuito significa, a Roma, la metro A che chiude alle 21 e le stazioni senza ascensori e scale… -