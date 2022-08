Rivera: 'Il Milan vale la 2ª stella. Inter e Juve? Spero che le delusioni proseguano...' (Di sabato 13 agosto 2022) L'uomo che ha attaccato la prima stella al cielo di San Siro ha preso il cannocchiale e inquadra la seconda. Gianni Rivera, il capitano del decimo scudetto, urla al megafono che il Milan può ripetersi. Leggi su gazzetta (Di sabato 13 agosto 2022) L'uomo che ha attaccato la primaal cielo di San Siro ha preso il cannocchiale e inquadra la seconda. Gianni, il capitano del decimo scudetto, urla al megafono che ilpuò ripetersi.

lucabianchin7 : ?? “Il #Milan può vincere lo scudetto della stella” ?? “Juve e Inter deludenti? Spero continuino così…” ?? “I calci… - sportli26181512 : Rivera: 'Il Milan vale la 2ª stella. Inter e Juve? Spero che le delusioni proseguano...': Rivera: 'Il Milan vale la… - Gazzetta_it : Parla Rivera: 'Il Milan vale la seconda stella. Allenatore a 80 anni... Perché no?' - C1Nicola : @G_Cobianchi Maldera il Milan-Roma ma l anno non me lo ricordo proprio. Finì 2-0 secondo goal di Rivera - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #Rivera : “Il @acmilan sarebbe potuto arrivare prima alla seconda stella” | News #ACMilan #Milan #SempreMilan https:/… -