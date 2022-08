Omicidio nel Foggiano | sparatoria all' esterno di un lido pieno di bagnanti | ucciso parcheggiatore abusivo

Agenzia_Ansa : Un uomo è stato ucciso all'ingresso di uno stabilimento nel Foggiano, a Marina di Lesina, con colpi di arma da fuoc… - EugenioBerto70 : Omicidio nel Foggiano, sparatoria tra i bagnanti - ValeriaRugg : RT @Tg3web: Sei colpi di pistola in pieno giorno, a pochi metri dai bagnanti che affollavano la spiaggia. È l'ennesimo omicidio nel Foggian… - Francescomedi11 : RT @Tg3web: Sei colpi di pistola in pieno giorno, a pochi metri dai bagnanti che affollavano la spiaggia. È l'ennesimo omicidio nel Foggian… - Ida57213422 : RT @Tg3web: Sei colpi di pistola in pieno giorno, a pochi metri dai bagnanti che affollavano la spiaggia. È l'ennesimo omicidio nel Foggian… -

Lite condominiale finiscepeggiore dei modi, l'accoltellamento sfociasangue per cui la lite che ha coinvolto anche due fratelli degenera in tentato. E' quello che è accaduto in un ...... sabato è stato accusato di tentatoe aggressione, ma durante una prima udienza in ... Oltre che per la sua carriera di scrittore, Rushdie, che ha 75 anni, è noto anche perché1989 fu ...13 ago (Reuters) - L'acclamato autore Salman Rushdie è stato ricoverato in ospedale con gravi ferite sabato, il giorno dopo essere stato accoltellato più ...Salman Rushdie, l'autore accoltellato"durante un festival letterario nello Stato di New York, sarebbe in gravi condizioni. Lo ha comunicato"il suo agente Andrew Wylie in un messaggio al New York Times ...