Napoli, Anguissa: «Siamo pronti a lottare per il vertice» (Di sabato 13 agosto 2022) Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato delle ambizioni e degli obiettivi degli azzurri ai microfoni de Il Mattino. Le sue dichiarazioni: SCUDETTO – «Questo Napoli è pronto a lottare in ogni partita per puntare al vertice. Possiamo provare a vincere qualcosa di importante. Vogliamo arrivare più avanti possibile in ogni competizione». Napoli – «Ho scelto questa piazza perché so che qui posso togliermi grandi soddisfazioni. Le premesse per un campionato da protagonisti ci sono tutte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

