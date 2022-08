LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: caduta da brividi per Paternoster, è cosciente. Un argento e tre bronzi per gli azzurri (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33 Nessun varco per la slovacca Bacikova. 20.32 Non trova spazio per evitare l’eliminazione la greca Milaki. Fuori anche la polacca Lorkowska. 20.31 Eliminata l’irlandese Alice Sharpe. 20.30 Fuori anche la ceca Kohouktova che era rimasta particolarmente scossa per l’incidente. 20.26 Tornano in pista le atlete dell’eliminazione. Dopo la grande paura, si torna a gareggiare. 20.22 Tempi che si allungano al velodromo di Monaco di Baviera. Non sappiamo se ci saranno cambi di programma. 20.17 Mancano dodici atlete in gara: ancora tutto sospeso. Vedremo quando si continuerà. 20.13 Marco Villa, c.t. della nazionale di Ciclismo su pista, ai microfoni di Rai Sport: “Era un po’ confusa, ma mi chiamava Marco. Parlava tranquillamente, le faceva male un po’ la ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.33 Nessun varco per la slovacca Bacikova. 20.32 Non trova spazio per evitare l’eliminazione la greca Milaki. Fuori anche la polacca Lorkowska. 20.31 Eliminata l’irlandese Alice Sharpe. 20.30 Fuori anche la ceca Kohouktova che era rimasta particolarmente scossa per l’incidente. 20.26 Tornano inle atlete dell’eliminazione. Dopo la grande paura, si torna a gareggiare. 20.22 Tempi che si allungano al velodromo di Monaco di Baviera. Non sappiamo se ci saranno cambi di programma. 20.17 Mancano dodici atlete in gara: ancora tutto sospeso. Vedremo quando si continuerà. 20.13 Marco Villa, c.t. della nazionale disu, ai microfoni di Rai Sport: “Era un po’ confusa, ma mi chiamava Marco. Parlava tranquillamente, le faceva male un po’ la ...

