Liga 2022/2023: Celta Vigo recuperato all'ultimo secondo, con l'Espanyol finisce 2-2 (Di sabato 13 agosto 2022) Avvio non eccelso per il Celta Vigo nella Liga 2022/2023 che, in casa contro l'Espanyol, pareggia per 2-2. La gara si sblocca nel recupero del primo tempo, quando il solito Iago Aspas apre le marcature su assist di Augusto Solari. Nella seconda frazione arriva anche il raddoppio casalingo, con la rete del portoghese Goncalo Pacienca che di testa, servito da Javi Galan, fa 2-0. Poco dopo però gli ospiti la riaprono grazie alla rete di Edu Exposito. Quando poi la gara sembra finita, ecco che tutto cambia. Minuto 98?, calcio di rigore per gli ospiti. Dal dischetto si presenta Joselu che non sbaglia e scrive la parola pareggio sul match: tra Celta Vigo ed Espanyol è 2-2. SportFace.

