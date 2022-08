Il Milan batte 4-2 l'Udinese e l'Atalanta sconfigge la Sampdoria 2 reti a 0 (Di sabato 13 agosto 2022) AGI - Per l'anticipo della prima giornata di Serie A della stagione 2022/2023 il Milan ha sconfitto in casa l'Udinese 4-2 mentre l'Atalanta espugna marassi con 2 reti a zero alla Sampdoria. Il Milan riprende da dove aveva lasciato e conquista i primi 3 punti del nuovo campionato da campione d'Italia. Lo fa battendo con qualche patema d'animo iniziale una discreta Udinese, sconfitta per 4-2: apre Becao, Theo e Rebic ribaltano tutto prima del nuovo pareggio di Masina, poi nella ripresa la decidono i guizzi di Brahim Diaz e nuovamente di Rebic. È un avvio di stagione e di gara pirotecnico quello che va in scena a San Siro, con i friulani che passano inaspettatamente avanti dopo appena un minuto e mezzo, grazie al colpo di testa di Becao su corner di ... Leggi su agi (Di sabato 13 agosto 2022) AGI - Per l'anticipo della prima giornata di Serie A della stagione 2022/2023 ilha sconfitto in casa l'4-2 mentre l'espugna marassi con 2a zero alla. Ilriprende da dove aveva lasciato e conquista i primi 3 punti del nuovo campionato da campione d'Italia. Lo fando con qualche patema d'animo iniziale una discreta, sconfitta per 4-2: apre Becao, Theo e Rebic ribaltano tutto prima del nuovo pareggio di Masina, poi nella ripresa la decidono i guizzi di Brahim Diaz e nuovamente di Rebic. È un avvio di stagione e di gara pirotecnico quello che va in scena a San Siro, con i friulani che passano inaspettatamente avanti dopo appena un minuto e mezzo, grazie al colpo di testa di Becao su corner di ...

Cristin86308994 : RT @FratelliRosson: Buona la prima. Milan batte Udinese 4-2. I gol di Becao e Masina per l'Udinese. A segno nel #Milan Rebic con una doppie… - persemprecalcio : ????Il #Milan ha battuto l'#Udinese nella prima partita della stagione 2022-2023 grazie ad una super prestazione di… - tuttosport : #Milan, poker all'#Udinese: doppietta #Rebic. L'#Atalanta batte la #Sampdoria - giovioriolo : ?? Buona la prima per il #Milan che all'esordio stagionale in campionato batte per 4??-2?? #Udinese al San Siro Re… - MarcoTroiano8 : IL MILAN BATTE 4-2 L'UDINESE E CONQUISTA I PRIMI TRE PUNTI IN CAMPIONATO ????GRAZIE RAGAZZI ??FORZA MAGICO MILAN ???? -