Elezioni: Letta, 'viaggio in bus elettrico messaggio per sostenibilità' (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago (Adnkronos) - "Quello che faremo in bus elettrico è il viaggio nel modo più sostenibile possibile, un modo per mettere il dito nella piaga dei nostri problemi. Le tappe saranno scandite dalla colonnine di ricarica, non dalla nostra voglia di andare a Pisa o a Livorno. In ogni altro Paese europeo sarebbe possibile. Tutto questo ha senso se se ne parla, se diventa un messaggio". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago (Adnkronos) - "Quello che faremo in busè ilnel modo più sostenibile possibile, un modo per mettere il dito nella piaga dei nostri problemi. Le tappe saranno scandite dalla colonnine di ricarica, non dalla nostra voglia di andare a Pisa o a Livorno. In ogni altro Paese europeo sarebbe possibile. Tutto questo ha senso se se ne parla, se diventa un". Lo ha detto Enricoalla Direzione del Pd.

