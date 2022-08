Cosa c'entra l'Urss con Pinochet e il Vietnam? Strane argomentazioni (Di sabato 13 agosto 2022) A quelli di destra si addebita di dirla a metà sul fascismo, cioè non sarebbero mai chiari e compiuti nel condannarlo e ricorrerebbero ad ambigue dichiarazioni di anti-totalitarismo mettendo alla rinfusa, in un unico calderone di riprovazione, gli esperimenti oppressivi di segno diverso. Se pure l'accusa fosse fondata, potrebbe essere rivolta a buon titolo a quelli che la muovono. A parte il fatto che il comunista non c'è verso che pieghi la schiena e riconosca d'aver sorretto, giustificato, difeso e combattuto per veder attuato il più spaventoso sistema repressivo della storia dell'umanità, c'è poi che puntualmente, quando glielo rinfacci, quello ti oppone la schiavitù dei neri, i pellerossa, lo sfruttamento capitalista, il Vietnam, le multinazionali, Big Pharma, l'Iraq, la Cia, la lobby delle armi, Pinochet, Israele, i palestinesi, gli indios ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) A quelli di destra si addebita di dirla a metà sul fascismo, cioè non sarebbero mai chiari e compiuti nel condannarlo e ricorrerebbero ad ambigue dichiarazioni di anti-totalitarismo mettendo alla rinfusa, in un unico calderone di riprovazione, gli esperimenti oppressivi di segno diverso. Se pure l'accusa fosse fondata, potrebbe essere rivolta a buon titolo a quelli che la muovono. A parte il fatto che il comunista non c'è verso che pieghi la schiena e riconosca d'aver sorretto, giustificato, difeso e combattuto per veder attuato il più spaventoso sistema repressivo della storia dell'umanità, c'è poi che puntualmente, quando glielo rinfacci, quello ti oppone la schiavitù dei neri, i pellerossa, lo sfruttamento capitalista, il, le multinazionali, Big Pharma, l'Iraq, la Cia, la lobby delle armi,, Israele, i palestinesi, gli indios ...

