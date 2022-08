Cinque percorsi semplici per scoprire l’altopiano di Clusone (Di sabato 13 agosto 2022) A piedi o in bicicletta, da soli o in compagnia. Non c’è periodo migliore dell’estate per fare tappa in ValSeriana, stupirsi davanti alla «Danza Macabra» e all’Oratorio dei Disciplini e rilassarsi nel verde. Ecco Cinque itinerari adatti a tutta la famiglia Leggi su ecodibergamo (Di sabato 13 agosto 2022) A piedi o in bicicletta, da soli o in compagnia. Non c’è periodo migliore dell’estate per fare tappa in ValSeriana, stupirsi davanti alla «Danza Macabra» e all’Oratorio dei Disciplini e rilassarsi nel verde. Eccoitinerari adatti a tutta la famiglia

Carlino_Ferrara : Mura e fiume più connessi Cinque percorsi pedonali - news_ferrara : Rigenerazione urbana ex Mof-Darsena: a Ferrara cinque nuovi percorsi pedonali per unire centro storico, mura e fiume - Ferrara24ore : Cinque nuovi percorsi pedonali per unire centro storico, mura e fiume: finanziato il progetto di rigenerazione nell… - nuovaferrara : Dal Mof in centro, cinque nuovi percorsi. Il Comune annuncia l’impiego dei fondi risparmiati con la cancellazione d… -