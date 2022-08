Cinghiali a La Spezia, giallo sulla morte di un cucciolo: 'È deceduto da tempo' (Di sabato 13 agosto 2022) Gli ambientalisti che presidiano il parco hanno trovato l'animale morto. Ma per i veterinari qualcosa non torna: il cucciolo è di dimensioni differenti dagli altri e la carcassa era in una posizione .. Leggi su lanazione (Di sabato 13 agosto 2022) Gli ambientalisti che presidiano il parco hanno trovato l'animale morto. Ma per i veterinari qualcosa non torna: ilè di dimensioni differenti dagli altri e la carcassa era in una posizione ..

enpaonlus : Cinghiali nel parco della Maggiolina, presidio degli animalisti in protesta: “No all’assassinio degli animali” - Il… - NazioneLaSpezia : Cinghiali a La Spezia, morto un cucciolo rinchiuso nel parco della Maggiolina - ClaudiaZol2 : RT @LAVonlus: Abbiamo incontrato il Sindaco di @ComuneSpezia Peracchini e offerto soluzione incruenta per famigliola cinghiali in giardino… - qn_lanazione : L'allarme è stato dato dagli ambientalisti che presidiano il parco. Sul posto il nucleo Forestale dei carabinieri… - RosannaMarani : L’Asl va in soccorso dei cinghiali Richiamo al Comune per alimentarli -