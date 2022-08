Addio Piero Angela | 20 minuti per conoscerlo meglio e un intero speciale su RaiPlay

Leggi su gqitalia

(Di sabato 13 agosto 2022) Siamo (quasi) tutti cresciuti con. Classe 1928, il nostro primo e migliore divulgatore scientifico televisivo, che ci ha lasciato oggi a 93 anni, ha permesso per oltre mezzo secolo di avvicinarsi alla conoscenza o all’approfondimento di numerose e diverse discipline tanto i coetanei quanto i loro nipoti e bisnipoti riuscendo a parlare, ad arrivare a tutti in maniera chiara, convincente, ma anche con leggerezza e capacità di ispirare. In quanti tra i nostri medici, scienziati, ricercatori e comunicatori ha fatto sbocciare il seme delle passioni che poi sono divenute il loro lavoro? Dalla fine degli Anni '50 a oggi,non c’è innovazione che non abbia raccontato e che non abbia saputo poi utilizzare per divulgare il sapere ancora, ancora di più. Il suo segreto? Lo ha ...