Torneo Serie A durante il Mondiale: bocciata l’idea di De Laurentiis (Di venerdì 12 agosto 2022) La Serie A sta per partire ma si fermerà nel bel mezzo del campionato per i Mondiali di Qatar 2022. Dal 13 novembre al 4 gennaio non si giocheranno le partite del campionato italiano. Due mesi senza calcio in Serie A, con le squadre ferme ad attende il ritorno dei propri calciatori, impegnati con le rispettive Nazionali. De Laurentiis Napoli (Getty Images)Torneo Serie A? bocciata la proposta di De Laurentiis: il motivo Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, aveva proposto più volte alla Lega Serie A di organizzare un mini Torneo in America per tenere allenate le squadre e i calciatori che non andranno ai Mondiali in vista del ritorno in campo. Ma il Torneo proposto da ADL non si farà. ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 12 agosto 2022) LaA sta per partire ma si fermerà nel bel mezzo del campionato per i Mondiali di Qatar 2022. Dal 13 novembre al 4 gennaio non si giocheranno le partite del campionato italiano. Due mesi senza calcio inA, con le squadre ferme ad attende il ritorno dei propri calciatori, impegnati con le rispettive Nazionali. DeNapoli (Getty Images)A?la proposta di De: il motivo Aurelio De, presidente del Napoli, aveva proposto più volte alla LegaA di organizzare un miniin America per tenere allenate le squadre e i calciatori che non andranno ai Mondiali in vista del ritorno in campo. Ma ilproposto da ADL non si farà. ...

