The Batman 2 è in pericolo a causa di cambiamenti in Warner Bros (Di venerdì 12 agosto 2022) Il film che tutti pensavano fosse un affare fatto, The Batman 2, ora non sembra avere un futuro così sicuro. Questo è ciò che molti fan e media hanno iniziato a pensare dopo gli ultimi sviluppi della fusione tra HBO/Warner e Discovery. Per chi non lo sapesse, nelle ultime settimane la piattaforma di streaming ha eliminato serie e film dal suo catalogo, cancellando anche titoli già terminati, come nel caso di Batgirl, che era già finito e praticamente pronto per la pubblicazione. Ma nemmeno i 90 milioni di euro che è costato sono stati sufficienti a fargli vedere la luce. Inoltre, le ultime notizie indicano che la Warner vuole cambiare completamente il suo approccio all'Universo DC e vuole ripensare la strategia per creare un progetto decennale in stile Marvel Studios. Ciò significa che tutto ciò che abbiamo conosciuto finora potrebbe ...

