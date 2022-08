**Stragi naziste: Fico, 'difesa principi Costituzione resistenza moderna'** (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - Serve essere sempre più consapevoli dell'importanza dei principi e dei valori di libertà, democrazia e pace iscritti nella nostra Costituzione, e che, proprio nel Parco nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema, hanno trovato una simbolica riaffermazione. Saper difendere questi principi è una forma di resistenza moderna, il segno di una nobile irrinunciabile identità nella quale dobbiamo sempre riconoscerci". Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, in un videomessaggio in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. "È mia convinzione -aggiunge- che sapremo onorare questo impegno. Lo faremo con la memoria, ma anche con l'entusiasmo delle nuove generazioni; lo faremo con la solidarietà civile e con una visione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - Serve essere sempre più consapevoli dell'importanza deie dei valori di libertà, democrazia e pace iscritti nella nostra, e che, proprio nel Parco nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema, hanno trovato una simbolica riaffermazione. Saper difendere questiè una forma di, il segno di una nobile irrinunciabile identità nella quale dobbiamo sempre riconoscerci". Lo afferma il presidente della Camera, Roberto, in un videomessaggio in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. "È mia convinzione -aggiunge- che sapremo onorare questo impegno. Lo faremo con la memoria, ma anche con l'entusiasmo delle nuove generazioni; lo faremo con la solidarietà civile e con una visione di ...

