Spezia, idee Kouame e Benassi dalla Fiorentina: le ultime (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo Spezia cerca rinforzi per completare l'organico a disposizione di Gotti: le ultime idee sono Kouame e Benassi Lo Spezia sta lavorando sul mercato per completare e rinforzare l'organico a disposizione di Gotti. I liguri sono alla ricerca di un attaccante e un centrocampista vista anche la possibile uscita di Maggiore direzione Salerno. Le ultime idee per gli aquilotti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono Kouame e Benassi della Fiorentina. Sull'attaccante, però, c'è da registrare anche interesse dall'estero con Augsburg e Brighton che avrebbero chiesto informazioni alla Viola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

