Serie A, l’arbitro Doveri: “I giocatori ci aiutino a farlo!” (Di venerdì 12 agosto 2022) A distanza di due giorni dalla prima partita ufficiale di Serie A, che inizierà sabato 13 agosto con Milan-Udinese alle 18:30, Daniele Doveri parla ai microfoni del Corriere dello Sport. l’arbitro di Serie A, infatti, ha fatto il punto sulla linea arbitrale per la stagione 2022-2023 con queste parole: “L’idea è quella di distinguere in modo più plateale il fallo dal contatto di gioco, ma non dipende solo da noi. Per numero di falli siamo allineati a Champions e calcio inglese. L’indicazione è quella di non sanzionare tutti i contatti ma l’obiettivo di uniformarci al calcio inglese deve essere condiviso da tutte le parti“. Doveri SerieA Arbitro l’arbitro classe ’77 ha poi continuato: “Io non entro in campo con il proposito di fischiare poco o tanto. Devo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 12 agosto 2022) A distanza di due giorni dalla prima partita ufficiale diA, che inizierà sabato 13 agosto con Milan-Udinese alle 18:30, Danieleparla ai microfoni del Corriere dello Sport.diA, infatti, ha fatto il punto sulla linea arbitrale per la stagione 2022-2023 con queste parole: “L’idea è quella di distinguere in modo più plateale il fallo dal contatto di gioco, ma non dipende solo da noi. Per numero di falli siamo allineati a Champions e calcio inglese. L’indicazione è quella di non sanzionare tutti i contatti ma l’obiettivo di uniformarci al calcio inglese deve essere condiviso da tutte le parti“.A Arbitroclasse ’77 ha poi continuato: “Io non entro in campo con il proposito di fischiare poco o tanto. Devo ...

