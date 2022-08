Rugani via dalla Juve: Monchi prova lo scambio (Di venerdì 12 agosto 2022) Monchi vuole Rugani dalla Juventus e tenta lo scambio per convincere i bianconeri La Juventus sta ancora pensando di ingaggiare un altro difensore, nonostante l’arrivo di Bremer ma allo stesso… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 12 agosto 2022)vuolentus e tenta loper convincere i bianconeri Lantus sta ancora pensando di ingaggiare un altro difensore, nonostante l’arrivo di Bremer ma allo stesso… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

