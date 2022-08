Pallone d’Oro 2022, niente Messi vs Ronaldo: lo hanno fatto fuori (Di venerdì 12 agosto 2022) Il quotidiano francese, che da sempre presiede all’assegnazione dell’ambìto premio, ha diramato la lista dei 30 finalisti per la vittoria Chissà se L’Equipe, dopo le polemiche dello scorso anno –… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 12 agosto 2022) Il quotidiano francese, che da sempre presiede all’assegnazione dell’ambìto premio, ha diramato la lista dei 30 finalisti per la vittoria Chissà se L’Equipe, dopo le polemiche dello scorso anno –… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

GoalItalia : #Messi fuori dal Pallone d'Oro ?? 2006 ?? 2007 ?? 2008 ?? 2009 ?? 2010 ?? 2011 ?? 2012 ?? 2013 ?? 2014 ?? 2015… - _Morik92_ : Pallone d'Oro e Golden Boy, i bianconeri ancora in corsa: #Vlahovic -> #BallonDor #Miretti, #Soulè, #Yildiz -> #GoldenBoy - GoalItalia : 2004 ?? 2005 ?? 2006 ?? 2007 ?? 2008 ?? 2009 ?? 2010 ?? 2011 ?? 2012 ?? 2013 ?? 2014 ?? 2015 ?? 2016 ?? 2… - LucaDColella : RT @farted94: 2 giocatori in lista per il pallone d’oro Rinnovo di Tomori Prima partita ufficiale dopo lo scudetto Pioli is on fire e i… - ErisxJune : RT @gabrieles_29: E ALLORA RT SOLO SE LA TUA SQUADRA HA ALMENO UN CANDIDATO AL PALLONE D'ORO -