(Di venerdì 12 agosto 2022)al Psg è una probabilità sempre più concreta. Il club francese sta trovando l’accordo con il, con le due dirigenze che hanno un ottimo rapporto. C’è una sensazione diffusa negli ambienti di calciomercato che alla fine l’affare andrà in porto. Questo perché Aurelio De Laurentiis vuole vendere, il giocatore si è deciso ad andare via ed il Psg vuole prendere un centrocampista. Ovviamente bisogna trovare l’accordo economico ed in queste ore dalla Francia fanno sapere che ilha fatto un passo verso il Psg nella trattativa, inerendo sempre di piùnel discorso.al Psg: ilvuoleFootmercato descrive la situazione nei dettagli: la società di Aurelio De Laurentiis chiedeva 28 milioni di euro per il cartellino ...

napolipiucom : Napoli apre a Fabian Ruiz al Psg, novità su Navas #CalcioNapoli #calciomercatonapoli #napoli #navas… - ZonaBianconeri : RT @FrancescoDiIor9: Simeone --> NAPOLI L'ha chiesto la #Juventus e il Verona ha risposto --> [solo acquisto]. Lo chiede il Napoli e il Ver… - FrancescoDiIor9 : Simeone --> NAPOLI L'ha chiesto la #Juventus e il Verona ha risposto --> [solo acquisto]. Lo chiede il Napoli e il… - zazoomblog : Keylor Navas-Napoli: si apre uno scenario a sorpresa su Meret - #Keylor #Navas-Napoli: #scenario - micittastato : Quanto ci piacerebbe che anche Milano avesse stazioni della metro belle come questa Che ne pensate? -

Il ' 5 ' è stato centrato a(NA) presso il punto vendita Sisal Avolio Antonio situato in Via ... Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Siin una nuova finestra) Fai clic per ...Ma ilchiede uno sforzo in cambio, relativo a un obiettivo per la porta: Keylor Navas . Sebbene le due trattative siano separate, alla fine l'intreccio c'è e ilchiede che la società si ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e condotti in carcere i presunti responsabili di un agguato a colpi d'arma da fuoco ai danni di un ragazzo di 16 anni avvenuto nel quartiere napoletano di B ...