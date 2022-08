LIVE – Parma-Bari 2-2, Serie B 2022/2023 (DIRETTA) (Di venerdì 12 agosto 2022) La DIRETTA LIVE di Parma-Bari, match valevole per la prima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Dopo la breve pausa estiva, è già tempo di tornare in campo per vivere una nuova stagione che, senza ombra di dubbio, regalerà grandissime emozioni e sorprese. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di venerdì 12 agosto, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITO Serie B PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Parma-Bari 2-2 (3? Man, 10? Antenucci, 35? Folorunsho, 46? Mihaila) FINE PRIMO TEMPO 47?- Giallo per Mihaila 46?- GOOL ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Ladi, match valevole per la prima giornata del campionato di. Dopo la breve pausa estiva, è già tempo di tornare in campo per vivere una nuova stagione che, senza ombra di dubbio, regalerà grandissime emozioni e sorprese. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di venerdì 12 agosto, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F52-2 (3? Man, 10? Antenucci, 35? Folorunsho, 46? Mihaila) FINE PRIMO TEMPO 47?- Giallo per Mihaila 46?- GOOL ...

tabellamercatob : Anticipo 1^ giornata #SerieB 2022/23 Fine primo tempo #ParmaBari 2-2 Man, Mihaila, Antenucci (rig.), Folorunsho Tab… - CFSFornio : Musica live con @manu.emme_ledueemmegroup DAL 6 AL 10 AGOSTO A #Fornio di #Fidenza (#Parma) #inemiliaromagna tradi… - Fantacalciok : Parma - Bari 1-2: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - zazoomblog : Via alla Serie B: Parma-Bari 1-1 LIVE Antenucci risponde alla perla di Man - #Serie #Parma-Bari #Antenucci - Calciodiretta24 : Parma - Bari 1-2: cronaca diretta live e risultato in tempo reale -