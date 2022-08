L'infanzia obbligatoria del Pd (Di venerdì 12 agosto 2022) Parlare di scuola alla vigilia di ferragosto, quando persino i genitori vorrebbero tornare bambini con le pinne e gli occhiali, può sembrare una gratuita perfidia. Ma non è colpa nostra, ha iniziato lui, Enrico Letta: “Se vinciamo, a fine legislatura, gli insegnanti saranno pagati con una retribuzione che sarà la media di quella degli altri insegnanti europei”. Ma una favoletta elettorale balneare non si nega a nessuno, la cosa davvero assurda, e anche inquietante per chi ami la libera educazione, è scritta nel programma del @pdnetwork e minacciano di prenderla sul serio: “In Italia un bambino su dieci non frequenta la scuola dell’infanzia (3-5 anni). Ciò crea le prime odiose diseguaglianze”. E fin qui bene. Il problema è come pensano di risolverla: “Intendiamo cancellare questa discriminazione rendendo obbligatoria la scuola ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 12 agosto 2022) Parlare di scuola alla vigilia di ferragosto, quando persino i genitori vorrebbero tornare bambini con le pinne e gli occhiali, può sembrare una gratuita perfidia. Ma non è colpa nostra, ha iniziato lui, Enrico Letta: “Se vinciamo, a fine legislatura, gli insegnanti saranno pagati con una retribuzione che sarà la media di quella degli altri insegnanti europei”. Ma una favoletta elettorale balneare non si nega a nessuno, la cosa davvero assurda, e anche inquietante per chi ami la libera educazione, è scritta nel programma del @pdnetwork e minacciano di prenderla sul serio: “In Italia un bambino su dieci non frequenta la scuola dell’(3-5 anni). Ciò crea le prime odiose diseguaglianze”. E fin qui bene. Il problema è come pensano di risolverla: “Intendiamo cancellare questa discriminazione rendendola scuola ...

ClSiamoin : @EnricoLetta @pdnetwork @Deputatipd @SenatoriPD @eurodeputatipd @peppeprovenzano @itinagli @AnnaAscani… - wikkamami : @Cambiacasacca Bada, è un'altra presa per il ... La scuola dell'infanzia è già praticamente gratuita, sono gli asi… - Marisab79879802 : RT @vrottn: @Cambiacasacca Scuola dell'infanzia obbligatoria per educare al genere neutro e fluido prima che i bambini sviluppino la loro… - ElisaconlaL : @rockapasso @SophieG_R Penso che rendere obbligatoria la scuola dell'infanzia sia una forzatura per allontanare i b… - mara_pi56633301 : RT @vrottn: @Cambiacasacca Scuola dell'infanzia obbligatoria per educare al genere neutro e fluido prima che i bambini sviluppino la loro… -