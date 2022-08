L' Fbi cercava a casa Trump documenti sulle armi nucleari Lui nega | ' Falso'

(Di venerdì 12 agosto 2022) - Sono carte che l'ex presidente avrebbe portato via dallaBianca. Lui definisce la notizia una bufala e chiede che si renda pubblico il mandato di perquisizione. Una partita anche in politica in ...

Agenzia_Ansa : L'Fbi nel blitz a casa di Donald Trump cercava documenti top secret legati alle armi nucleari, secondi il Washingto… - fattoquotidiano : Perquisizione a casa Trump, il Washington Post: “L’Fbi cercava documenti top secret legati alle armi nucleari” - repubblica : Media Usa: l'Fbi a casa di Trump cercava documenti top secret su armi nucleari. Ucciso uomo dell'irruzione nella se… - margheritamg3 : RT @patrinelli: Tra i vari documenti ke l'FBI cercava a casa di Trump,oltre all'atto contro le insurrezioni,c'erano le carte sullo Spygate.… - patrinelli : Tra i vari documenti ke l'FBI cercava a casa di Trump,oltre all'atto contro le insurrezioni,c'erano le carte sullo… -

- Sono carte che l'ex presidente avrebbe portato via dalla Casa Bianca. Lui definisce la notizia una bufala e chiede che si renda pubblico il mandato di perquisizione. Una partita anche in politica in ...Ebbene, come scrive il Washington Post citando persone informate sull'indagine, l'documenti segreti sulle armi nucleari . Roba grossa, grossissima, insomma, anche se il giornale americano ...L'ex Presidente degli Stati Uniti sull'articolo del Washington Post. La notizia pubblicata dal Washington Post secondo cui, durante la perquisizione della residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Fl ...In questa edizione: Verso le elezioni, simboli al Viminale, "Mai chieste dimissioni di Mattarella", Ravenna, nave cargo con mais in arrivo, Trump, FBI cercava documenti su nucleare, Covid, calano i co ...