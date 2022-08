Istat | l’inflazione ‘costerà’ alle famiglie più di 3 000 euro nel 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 agosto 2022) Inflazione, preoccupano gli ultimi dati. A lanciare l’allarme è il Codacons che, commentando le rilevazioni relative a luglio, chiede al Governo interventi urgenti per contrastare il caro vita. Qualcosa, ad onor del vero, si è mosso con il Decreto Aiuti Bis con un pacchetto di interventi ad ampio spettro che, si spera, andranno ad incidere su bollette e carburanti. Al momento però il quadro complessivo non è certo dei più rosei. Datiinflazione luglioMa di quali numeri parliamo? A fornire una stima degli aumenti con i quali si confronteranno gli italiani è per l’appunto il Codacons che parla di spesa che supererà, a parità di consumi, oltre i 3.000per un nucleo con due figli. Spiega l’Associazione dei consumatori: “ancora elevatissima e pari ...