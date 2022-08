Imposte non pagate, sequestro di circa 615mila euro per tre persone (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale nei confronti di tre soggetti, ritenuti responsabili del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle Imposte. L’intervento è scaturito dagli esiti di indagini pregresse, avviate nell’anno 2017 sulla base di alcune segnalazioni di operazioni sospette, inerenti il rilevamento di movimentazioni anomale di capitali da parte di una degli indagati, sulla posizione della quale è stata poi avviata una verifica fiscale. Nel corso degli approfondimenti, le Fiamme Gialle di Cava de’ Tirreni hanno così accertato una serie di operazioni bancarie e di altre condotte fraudolente attraverso le quali, nel tempo, una donna, debitrice nei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto dipreventivo emesso, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale nei confronti di tre soggetti, ritenuti responsabili del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle. L’intervento è scaturito dagli esiti di indagini pregresse, avviate nell’anno 2017 sulla base di alcune segnalazioni di operazioni sospette, inerenti il rilevamento di movimentazioni anomale di capitali da parte di una degli indagati, sulla posizione della quale è stata poi avviata una verifica fiscale. Nel corso degli approfondimenti, le Fiamme Gialle di Cava de’ Tirreni hanno così accertato una serie di operazioni bancarie e di altre condotte fraudolente attraverso le quali, nel tempo, una donna, debitrice nei ...

