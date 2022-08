Gazzetta: perché Raspadori è così importante per Spalletti? (Di venerdì 12 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport prova a spiegare perché Spalletti preme tanto per avere Raspadori al Napoli Raspadori per Spalletti e? gia? la sintesi del nuovo Napoli prima ancora di arrivare in maglia azzurra, nel senso che incarna alla perfezione il progetto di una squadra giovane, divertente e soprattutto “verticale”. Una squadra che difende in avanti con una zanzara fastidiosa come Raspadori a pungere il play avversario ma anche una formazione capace di compattarsi dietro per poi esaltare Osimhen nello spazio alle spalle delle difese avversarie. Questo dunque il Napoli a cui lavora il tecnico e che vorrebbe realizzare a patto che si concretizzino le operazioni di mercato ancora in ballo Un Napoli di rincorsa, dunque, in grado di fornire accelerazioni improvvise e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 agosto 2022) Ladello Sport prova a spiegarepreme tanto per avereal Napolipere? gia? la sintesi del nuovo Napoli prima ancora di arrivare in maglia azzurra, nel senso che incarna alla perfezione il progetto di una squadra giovane, divertente e soprattutto “verticale”. Una squadra che difende in avanti con una zanzara fastidiosa comea pungere il play avversario ma anche una formazione capace di compattarsi dietro per poi esaltare Osimhen nello spazio alle spalle delle difese avversarie. Questo dunque il Napoli a cui lavora il tecnico e che vorrebbe realizzare a patto che si concretizzino le operazioni di mercato ancora in ballo Un Napoli di rincorsa, dunque, in grado di fornire accelerazioni improvvise e ...

