Galtier convoca Keylor Navas per Psg-Montpellier

(Di venerdì 12 agosto 2022)figura tra iti del Psg per l’incontro di campionato di domani sera contro il. Rumors di mercato accreditano il portiere del Costarica come un possibile futuro tesserato del Napoli. Intanto però domani sera andrà in panchina col Psg. Ricordiamo cheguadagna 12 milioni di euro netti, occorrerebbe una partecipazione del Psg almeno del 75%. Quindi l’affare non può essere considerato dietro l’angolo. Tra iti del Psg c’è anche Paredes – accostato alla Juventus – mentrei ha lasciato a casa Mauro Icardi. Le groupe parisien pour #PSGMHSC ! — Paris Saint-Germain (@PSG inside) August 12, 2022 L'articolo ilNapolista.

La crisi personale e sportiva di Mauro Icardi ha i primi effetti pratici: non lo ha convocato per la sfida del PSG a Clermont Non c'è pace per Mauro Icardi, le cui ultime giornate sono state contraddistinte dalla presunta crisi matrimoniale con Wanda Nara.