Ferragosto: sulle spiagge di Fondi vietati bivacchi e falò

Fondi – In vista del Ferragosto il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha firmato un'ordinanza di divieto di bivacco, campeggio, accensione di fuochi e falò. Si tratta di un provvedimento rafforzativo rispetto a quanto previsto durante la stagione balneare dall'ordinanza n. 82 del 30 aprile 2018 e alla quale si rimanda per quanto non espressamente specificato dalla presente. L'ordinanza è valida per i giorni 14 e 15 agosto 2022.

