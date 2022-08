Elezioni | attenzione ad affidare il potere a partiti privi di democrazia interna

(Di venerdì 12 agosto 2022) L’esperienza berlusconiana ha messo in guardia gli italiani sui rischi connessi al consegnare maggioranze parlamentari aproprietari,di, i cui rappresentanti seguono compatti il capo politico anche quando le sue decisioni sono manifestamente contrarie all’interesse comune. Nell’imminenza delle prossimepolitiche è quindi particolarmente importante valutare ladeiche si considerano per il proprio voto, perché, una volta consegnata ad un partito una consistente quota di parlamentari, l’elettore è sostanzialmente privo di un verodi controllo fino all’elezione successiva e si affida ai meccanismi decisionali interni del partito scelto, che dovrebbero impedire ...

Il segretario dem: 'Meloni cerca di incipriarsi e cambiare immagine''. La replica: 'Misogino'. Il leader di Italia Viva: 'Non ancora chiuso l'accordo ...Ecco reso noto il programma del centrodestra in vista delle elezioni politiche 2022: i 15 punti condivisi da Forza Italia, Lega e FDI.