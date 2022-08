Elezioni 2022, depositati i primi simboli (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago.(Adnkronos) - Sono 55 i simboli elettorali depositati ed esposti oggi al Viminale in vista del voto del 25 settembre. Il primo logo ad essere registrato al ministero dell'Interno è quello del Partito liberale italiano, storico brand della Prima Repubblica (ne arriverà più tardi un altro, identico). A stretto giro si presenta poi il gruppo Maie, Movimento associativo italiani all'estero. Vecchio e nuovo si mischiano, nella tradizionale corsa a consegnare il simbolo. Nemmeno i big disdegnano la lunga fila per registrare in tempo il proprio simbolo. Come sempre, per la Lega arriva il senatore Roberto Calderoli, decano del Carroccio e uomo chiave delle campagne elettorali. Per il neonato terzo polo, che mette insieme Carlo Calenda e Matteo Renzi, si presenta Andrea Mazziotti, vicesegretario di Azione. E non manca un evergreen come Clemente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago.(Adnkronos) - Sono 55 ielettoralied esposti oggi al Viminale in vista del voto del 25 settembre. Il primo logo ad essere registrato al ministero dell'Interno è quello del Partito liberale italiano, storico brand della Prima Repubblica (ne arriverà più tardi un altro, identico). A stretto giro si presenta poi il gruppo Maie, Movimento associativo italiani all'estero. Vecchio e nuovo si mischiano, nella tradizionale corsa a consegnare il simbolo. Nemmeno i big disdegnano la lunga fila per registrare in tempo il proprio simbolo. Come sempre, per la Lega arriva il senatore Roberto Calderoli, decano del Carroccio e uomo chiave delle campagne elettorali. Per il neonato terzo polo, che mette insieme Carlo Calenda e Matteo Renzi, si presenta Andrea Mazziotti, vicesegretario di Azione. E non manca un evergreen come Clemente ...

