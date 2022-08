Cosa manca nel programma del centrodestra, e perché proprio le coperture? (Di venerdì 12 agosto 2022) C’è la flat tax (non quella salviniana e neanche quella berlusconiana). Ci sono l’aumento delle pensioni minime, il taglio del cuneo fiscale, il sostegno alla natalità, l’estensione delle prestazioni mediche coperte da ticket e la riduzione dell’IVA sui beni di prima necessità. Cosa manca? La spiegazione di come tutto ciò possa diventare realtà e le coperture per queste misure che – a spanne – avranno un costo di decine e decine di miliardi di euro. Il programma del centrodestra, quello ufficializzato nella giornata di ieri, sembra essere una sorta di letterina a Babbo Natale. Senza tenere conto di quanto costerà tutto questo sacco pieno di giochi da dare in pasto agli elettori. programma centrodestra pieno di promesse, ma non di coperture Quindici ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) C’è la flat tax (non quella salviniana e neanche quella berlusconiana). Ci sono l’aumento delle pensioni minime, il taglio del cuneo fiscale, il sostegno alla natalità, l’estensione delle prestazioni mediche coperte da ticket e la riduzione dell’IVA sui beni di prima necessità.? La spiegazione di come tutto ciò possa diventare realtà e leper queste misure che – a spanne – avranno un costo di decine e decine di miliardi di euro. Ildel, quello ufficializzato nella giornata di ieri, sembra essere una sorta di letterina a Babbo Natale. Senza tenere conto di quanto costerà tutto questo sacco pieno di giochi da dare in pasto agli elettori.pieno di promesse, ma non diQuindici ...

Cosa manca nel programma del centrodestra, e perché proprio le coperture Quindi paragrafi di promesse sciorinate in 17 pagine. Si parla solo di costi e mai di tagli. E non c'è mai un dettaglio sul come realizzare le risorse e su quali possano essere le fonti economica da c ...