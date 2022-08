Calcio: Inzaghi, 'Lukaku sta lavorando bene e si sta integrando, contento dei nostri attaccanti' (Di venerdì 12 agosto 2022) Milano, 12 ago. - (Adnkronos) - "Lukaku sta lavorando bene come gli altri tre giocatori d'attacco. E' stato fuori un anno, sta cercando di integrarsi nel migliore dei modi. L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi si esprime così su Romelu Lukaku. "Sono contento di lui, di Dzeko, di Lautaro e Correa -sottolinea il tecnico piacentino in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce-. Anche Pinamonti e Sanchez lavoravano bene, ma abbiamo scelto di puntare su questi 4 attaccanti che mi danno ampie garanzie". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Milano, 12 ago. - (Adnkronos) - "stacome gli altri tre giocatori d'attacco. E' stato fuori un anno, sta cercando di integrarsi nel migliore dei modi. L'allenatore dell'Inter Simonesi esprime così su Romelu. "Sonodi lui, di Dzeko, di Lautaro e Correa -sottolinea il tecnico piacentino in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce-. Anche Pinamonti e Sanchez lavoravano, ma abbiamo scelto di puntare su questi 4che mi danno ampie garanzie".

