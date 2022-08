Berlusconi-Mattarella, la bufala del Pd su Facebook. E i debunker? (Di venerdì 12 agosto 2022) “No, Berlusconi non ha detto che se la destra vincesse le elezioni Mattarella dovrebbe dimettersi”. Verrebbero titolati così, in un mondo normale, i pezzi dei solerti debunker. I quali sono sempre pronti a cercare il pelo nell’uovo di una parte politica e casualmente distratti quando bufale, mezze verità e notizie “fuori contesto” le spacciano progressisti di ogni ordine e grado. Vi ricorderete cosa vi abbiamo segnalato qualche settimana fa: Repubblica aprì il suo giornale assicurando che la caduta del governo Draghi avrebbe ridotto drasticamente le risorse nel dl Aiuti per poi essere smentita nel giro di un amen. Nessuno, ci pare, accusò il quotidiano (non l’unico) di sparare fake news a secchiate. Loro possono. Lo stesso accade oggi. Stamattina Berlusconi, intervistato in radio, ha sganciato quella che si è rivelata ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 12 agosto 2022) “No,non ha detto che se la destra vincesse le elezionidovrebbe dimettersi”. Verrebbero titolati così, in un mondo normale, i pezzi dei solerti. I quali sono sempre pronti a cercare il pelo nell’uovo di una parte politica e casualmente distratti quando bufale, mezze verità e notizie “fuori contesto” le spacciano progressisti di ogni ordine e grado. Vi ricorderete cosa vi abbiamo segnalato qualche settimana fa: Repubblica aprì il suo giornale assicurando che la caduta del governo Draghi avrebbe ridotto drasticamente le risorse nel dl Aiuti per poi essere smentita nel giro di un amen. Nessuno, ci pare, accusò il quotidiano (non l’unico) di sparare fake news a secchiate. Loro possono. Lo stesso accade oggi. Stamattina, intervistato in radio, ha sganciato quella che si è rivelata ...

EnricoLetta : Berlusconi dopo aver fatto cadere #Draghi stamani attacca #Mattarella ed arriva ad evocarne le dimissioni. Siamo no… - CarloCalenda : #Berlusconi non è Mattarella a doversi dimettere ma tu a non dover essere eletto. Ci stiamo lavorando. #ItaliaSulSerio - pfmajorino : Berlusconi vuole mandare via il Presidente #Mattarella . Questo dimostra la reale posta in gioco. E il perché vanno fermati - alledelprete : RT @EnricoLetta: Berlusconi dopo aver fatto cadere #Draghi stamani attacca #Mattarella ed arriva ad evocarne le dimissioni. Siamo noi che a… - AlbertaBruciati : RT @FedePizzarotti: Berlusconi paventa le dimissioni del Presidente Mattarella in caso di presidenzialismo. Non c’era alcun bisogno. Sarà l… -