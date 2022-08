Atalanta: moglie Malinovskyi, via da Bergamo?Non dipende da noi (Di venerdì 12 agosto 2022) Le voci sull'imminente partenza di Ruslan Malinovskyi dall'Atalanta sembrano confermate dalla moglie, Roksana, che attraverso una story dal proprio profilo Instagram ha risposto ai tanti messaggi dei ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) Le voci sull'imminente partenza di Ruslandall'sembrano confermate dalla, Roksana, che attraverso una story dal proprio profilo Instagram ha risposto ai tanti messaggi dei ...

