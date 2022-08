X Factor 2022, tutte le novità della nuova edizione: scelta anche la canzone per la promo (Di giovedì 11 agosto 2022) Il conto alla rovescia è iniziato. Manca poco più di un mese all'inizio della sedicesima edizione di X Factor , che quest'anno vedrà la partecipazione di quattro giudici d'eccezione. Oltre al grande ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 agosto 2022) Il conto alla rovescia è iniziato. Manca poco più di un mese all'iniziosedicesimadi X, che quest'anno vedrà la partecipazione di quattro giudici d'eccezione. Oltre al grande ...

direpuntoit : I giudici e la nuova conduttrice di #XF2022, Francesca #Michielin, sono pronti a fare 'Rumore', in attesa del via:… - GossipItalia3 : X Factor 2022 è ai nastri di partenza: svelate la data d’inizio e tante scottanti novità #gossipitalianews - redazionerumors : X Factor sta per tornare su Sky e Now Tv con tante novità, compreso il lancio sulle note di Raffaella Carrà. Intant… - raspa90 : RT @tvblogit: X Factor 2022, il promo con conduttrice e giudici per fare… Rumore (Video) - raspa90 : RT @tvblogit: X Factor 2022, il promo con conduttrice e giudici -